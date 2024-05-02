央行理事：若通膨居高不下 可能繼續升息

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）中央銀行今年3月決議升息半碼，打擊電價調漲可能引發的通膨預期，今天理監事會議事錄出爐，顯示央行理事的鷹派立場。有位理事認為，未來若通膨居高不下，可能繼續升息，其餘理事也多強調，必須密切關注通膨發展，展現央行穩定物價的決心。

中央銀行3月21日舉行今年首場理監事會議，決議升息半碼，展現打擊通膨預期決心。央行意外升息，跌破市場眼鏡，總裁楊金龍在記者會上說明，升息考量是憂心電價擬於4月調漲，所引發的通膨預期效應，並直言這是「合理的決定」。

央行首季理監事會議事錄今天出爐，揭開央行理事的偏鷹立場。15位理事中，除了較聚焦產業發展的經濟部長王美花，其餘14位理事均對升息投下贊成票。

有位理事表示，一旦強烈的通膨預期形成後，就難以壓制，台灣消費者物價上漲率（CPI）已連續4年接近2%或2%以上，加上4月提高電價，可能帶動一輪新的漲價風潮並刺激通膨預期，由此來看，央行的確要有壓抑通膨預期的作法。

理事認為，升息半碼具有宣示效果，展現央行非常重視通膨問題，未來通膨若居高不下，則很有可能繼續升息，因為物價穩定是央行責無旁貸且最重要的任務。

也有理事補充，這次升息，可以展現若通膨無法明顯回落至過去長期約1%的低水準，央行也有繼續對抗通膨的決心；另外，美元維持強勢，使得新台幣趨貶，小幅升息或許可稍微緩解新台幣貶值壓力。

另位理事指出，台灣CPI居高是因爲外食費及房租價格上漲，而2022年7月起，房租年增率每月均達2%，店租上漲，又對外食費不利，須關注此加乘效果。

理事表示，升息幅度也不宜過高，以避免房東轉嫁，推升房租，因此，這次升息半碼應屬合宜。

也有理事認為，過去台灣的油價及電價未能反映在物價上，現在開始正常化是必要動作，但須密切關注過程此對通膨預期的影響，畢竟通膨預期會影響實際的通膨。

這位理事進一步指出，台灣實質利率為負值，顯示政策利率有上調空間，加上升息有助於維繫通膨預期的定錨，因而支持政策利率調升半碼。

另位理事則說，3月升息半碼，加上國內通膨率可望走緩，國內實質利率可望朝正的方向前進。（編輯：潘羿菁）1130502