資金匯回管制將鬆綁成房市活水？央行：與事實有出入

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）不動產業者聲稱境外資金回台專法管制期限將屆，房市將迎來活水，央行今天火速發布新聞稿，強調並無上兆元潛在購買力之事，此言論與事實有所出入，管制鬆綁後，一年頂多提取約新台幣400億元，可能運用於國內外投資而不只是房市。

媒體報導引述中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，境外資金回台專法管制期限將屆，以目前匯回3351億元估算，管制鬆綁後，可創造上兆元不動產潛在購買力，對房市注入活水。

台灣的高房價一直是政府密切關注的議題，2020年底至今，政府推動一系列健全房市措施，央行更5度調整選擇性信用管制措施，避免信用資源過度流向不動產市場。

業者這一番話，挑動央行的敏感神經，在總裁楊金龍的關切下，央行今天傍晚火速發布新聞稿。

央行指出，境外資金匯回管理運用條例108年8月15日上路，已於110年8月16日落日，總計實際匯回資金115億美元（依當時匯率折合新台幣3351億元），扣除課稅與已運用於實質投資、金融投資及自由運用後，目前存放於外幣專戶尚未運用資金約42億美元，折合新台幣1380餘億元。

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央行說明，5年閉鎖期自113年8月陸續屆滿後，仍應依規定分3年逐年提取，也就是說，每年最多僅能提取約新台幣400多億元，而且不一定會投入房市，可自由運用於國內外投資，沒有所謂房市將注入3000億元資金，並可創造上兆元不動產潛在購買力的情況。

央行重申，仍將持續檢視不動產貸款情形與管制措施執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。（編輯：楊蘭軒）1130426