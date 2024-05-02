央行3月升息經長唯一反對票 憂打擊非AI產業出口表現

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）中央銀行今年3月宣布升息半碼，出乎市場意料，今天議事錄摘要出爐，揭開當天會議實況。理事會當中，唯一投下升息反對票者是經濟部長王美花，原因是台灣製造業兩極化發展，非AI伺服器及手機等產業的出口不甚理想，升息將使表現不佳的廠商經營更困難。

中央銀行3月21日舉行今年首場理監事會議，決議升息半碼，展現打擊通膨預期決心。央行意外升息，跌破市場眼鏡，總裁楊金龍在記者會上說明，升息考量是電價擬於4月調漲，憂心引發通膨預期效應，並直言這是「合理的決定」。

央行理監事會議事錄今天出爐，內容揭露當天貨幣政策決議表決結果，15人中，14人投票贊成，僅王美花投反對票。

王美花於會中表示，今年以來，國內服務業穩健成長，出口也是成長趨勢，尤其人工智慧（AI）供應鏈的晶片、伺服器等出口更是暢旺，但並非全部廠商都是如此，非AI伺服器及手機等產業的出口不甚理想，台灣製造業呈兩極化發展。

王美花認為，電價調漲將導致這些廠商製造成本增加，如果央行再調升利率，廠商資金成本隨之提高，經營會更加困難，因此不建議調升政策利率。

另一位理事同意調升政策利率，但也指出，AI等新興科技運用商機擴展之下，今年1至2月資通與視聽產品出口較去年同期呈倍數成長，不過其他產品均呈負成長；央行升息目的是抑制國內通膨預期心理，但可能會對某些行業造成衝擊，的確陷入兩難。（編輯：林淑媛）1130502