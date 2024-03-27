台灣首辦應用研究組織首長年會 工研院籲建韌性社會

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（中央社記者張建中台北27日電）應用研究機構組織（RIN）首長年會首度在台灣舉辦，包括芬蘭、法國、德國、日本及加拿大等12國的研發機構首長齊聚台灣，工研院會中提出倡議，強調各國科研機構應建立緊密夥伴關係，共同加速實現建構韌性社會目標。

為期兩天的RIN首長年會在台灣舉辦，擔任RIN主席的工研院資深副總經理暨協理蘇孟宗說，26日會議主要討論全球性議題，包括如何因應如氣候變遷、人口老化和勞動力短缺等挑戰。

蘇孟宗表示，27日會議則聚焦全球創新研發策略與經營議題，提出「SUPER」理念，其中S代表永續（Sustainability），旨在共同規劃國際研究機構的永續發展路徑；U代表獨特性（Uniqueness），強調建立研究機構自身的明確定位與特色。

P代表人才（People），強調培育出當代所需的跨國、跨域的創新研究人才；E代表創業精神（Entrepreneurship），著重研究機構導入創業精神，以保持活力與彈性；R代表韌性（Resilience），旨在協助各國社會建立韌性，期望攜手開發創新技術與解決方案，應對全球不同的挑戰。

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工研院長劉文雄表示，這次RIN首長年會由工研院承辦，世界各國應用研究機構首長前來台灣進行商議及交流，可提升台灣能見度，推動台灣在科技合作、人才交流及區域鏈結等面向合作與商機。

劉文雄說，RIN首長年會中討論到應對全球氣候變遷等挑戰，工研院提出倡議，強調各國科研機構應建立緊密夥伴關係，透過創新科技和包括研究設施、數據和專業知識共享，提高研究的品質和效率，共同加速實現建構韌性社會的目標。（編輯：蘇志宗）1130327