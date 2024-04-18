鄭文燦：鼓勵保險資金投入綠能風電 為淨零盡心力

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（中央社記者謝方娪台北18日電）壽險公會攜手壽險業舉辦第2屆聯合淨灘，特別邀保經公會攜手4家保經業參與。行政院副院長鄭文燦今天表示，政府也鼓勵保險業龐大資金投入公共建設、綠能及離岸風電，為台灣能源及淨零轉型盡心力。

壽險公會攜手壽險業舉辦聯合淨灘，自2023年起至今年4月已清理11.67公噸垃圾。壽險公會今天舉行第2屆聯合淨灘記者會，今年除了壽險業參與外，保經公會亦攜手錠嵂保經、公勝保經、永達保經及富易達保經響應。

壽險公會理事長陳慧遊表示，此次舉辦第2屆聯合淨灘，除了宣示壽險業及保經業積極推動淨零碳排的決心外，也希望藉此彰顯業界對社會發展與環境保護的關懷，壽險業資金取之於社會、當用之於社會，業者在追求EPS的同時，更應兼顧ESG。

鄭文燦表示，金管會推動綠色金融行動方案，為保險業訂定ESG方向，包括氣候變遷風險納入保險風險、保險業須採取綠色對策、鼓勵發行綠色商品等，是保險業未來很大的努力方向。

不僅如此，鄭文燦進一步提到，政府鼓勵台灣保險業龐大資金投入公共建設、綠能、離岸風電等，對台灣能源轉型及淨零轉型盡一份心力。

他說，希望透過風險係數合理調整，讓保險資金運用除了買債外，有更多資金可投入公共建設、能源轉型、社會住宅、長照、產業創新等領域。

鄭文燦表示，希望新的團隊能讓好的、合理的金融商品，提供消費者更多元選擇；台灣為保單覆蓋率很高的國家、也是儲蓄率很高的國家，應提供更多樣選項，讓台灣成為在保險方面具有特色的國家，透過金融給予民眾更多財富及保障。

在金管會督導下，近年壽險公會與各家壽險公司積極推動電子保單及電子化保單政策，壽險公會2020年12月上線電子保單存證服務，2021年11月進一步上線紙本QR Code保單存證服務系統。

壽險公會揭露，自2020年12月至2023年底止，壽險業透過辦理電子保單存證業務，減少紙張數逾2億張，可堆疊成42.6座101大樓，相當於讓2萬5061棵樹免於被砍伐，碳排放減量達1萬2823噸，則相當33.17座大安森林公園1整年碳吸附量。（編輯：楊蘭軒）1130418