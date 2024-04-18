中華電MOD機上盒 取得ISO碳足跡查核認證

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（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信響應低碳環保，總數逾200萬部的MOD機上盒已取得符合國際認證的ISO 14067碳足跡查核聲明書，並可望再取得環境部碳標籤認證，盼間接促使消費者選購更環保產品。

中華電信宣布，旗下MOD取得巴黎奧運新媒體轉播權，為響應巴黎奧運低碳永續精神，中華電MOD機上盒已取得符合國際認證的ISO 14067碳足跡查核聲明書，並可望再取得環境部碳標籤認證。

中華電信也以MOD影視服務為標的導入BS 8001循環經濟模式，積極與供應商合作，將MOD機上盒體積最小化與降低功率，減少原物料與電力使用。

根據中華電在2023年7月公告的5G綠色企業行動指出，2022年中華電信MOD機上盒總量約238.8萬部，持續推動碳排放減量，1年約可減少40.476 t-CO2e排碳量，已於2023年6月取得ISO 14067碳足跡證書。

業界人士指出，產品環境資訊揭露已成為企業提升綠色形象的新作法，透過量化方式，揭露產品生命週期過程中，對溫室效應、資源耗竭、生物毒性、酸化、優養化等環境衝擊的資訊，可間接促使消費者選購更環保產品。

中華電信今年初宣布與合勤科技攜手制定「用戶端網路通信設備產品環境足跡類別規則（PEFCR）」標準，並於2023年第4季經環境部審核通過發布「23-002產品環境足跡類別規則-用戶端網路通信設備」標準；網通廠將可藉此核算產品環境足跡與產品碳足跡，有助提升台灣產業永續發展水準，在國際舞台樹立台灣環保典範。

中華電說明，產品環境足跡類別規則的制定，可使同一類型、功能的產品（包括商品或服務），在計算環境資訊（如碳足跡）揭露時，能有相同的基準，減少判讀誤解，進而確保數據公平性、透明性及可比較性。

此外，為建構綠色供應鏈，中華電已宣布將產品碳足跡納入供應商合約要求，2027年起採購金額逾新台幣5000萬元的採購案，投標廠商必須取得稽核永續供應鏈分級認證銅級以上資格，以強化供應鏈永續低碳轉型。（編輯：張良知）1130418