中科擴建二期年底交地 盧秀燕：相信中央會協助

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）中科「台中園區擴建二期」計畫原訂今年中交地，日前宣布預計年底交地給台積電擴廠；市長盧秀燕今天表示，中央與台積電可能要處理土地問題，相信中央會全力予以協助。

為持續壯大高科技產業布局，國科會中科管理局表示，辦理的「台中園區擴建二期」計畫，都市計畫變更審查已經台中市政府於3月6日公告發布實施，中科管理局隨後啟動用地取得作業，已於4月27至29日分4場次與107名土地及地上物所有權人舉行協議價購會議。

由於台中園區擴建二期計畫原本今年中要交地給台積電擴廠，日前卻宣布預計年底交地，地方擔心台積電在台中擴廠計畫有變，盧秀燕上午出席「東區干城好宅」動土典禮，會後接受媒體聯訪就中科擴建二期延到年底交地強調，她相信中央會全力予以協助。

盧秀燕表示，台積電在台中已有一期、3座廠，因為訂單很多再申請中科二期，二期本來要建4座廠左右，整個作業非常龐大，屬台中市政府作業部分，已經完成且批准，中央也已同意台積電作二期工程及建廠。

盧秀燕認為，中央和台積電可能要處理土地問題，由於要用的是私人及民間土地，所有程序已完成，但中科徵購的私人土地，土地範圍內還有高爾夫球場，必須處理高爾夫球場會員權益等問題；台積電是國家重要產業，她相信中央會全力予以協助，台中市部分已完成，相信中央在用地方面也會全力予以協助。

中科管理局表示，中科二期計畫配合都市計畫公布作業，按照既定期程及廠商建廠需求持續辦理，整個土地取得作業預計於年底前完成，無所謂延後問題。

中科管理局指出，中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃，是因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進半導體及上中下游與其他相關科學事業，開發完成後可創造新台幣4857億元年產值、提供4500個就業機會，對於半導體產業發展至關重要。（編輯：陳仁華）1130501