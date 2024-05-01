公司治理評鑑 台灣高鐵連7年排名前5%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）台灣證券交易所公告第10屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵連續7年獲得排名前5%佳績，並6度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，從2016年掛牌上市以來即積極參與公司治理評鑑，希望透過外部檢視機制有效落實誠信經營，同時致力將ESG（環境、社會、公司治理）納入公司營運規劃，積極實踐「永續運輸」理念至各項業務的推動。

台灣高鐵指出，去年陸續完成新世代列車採購案，將引進更加節能、環保的列車投入營運服務；同時推出手機購買自由座服務，持續推廣車票無紙化；再次推出彩繪列車，引領軌道觀光「永續旅遊」風潮；推動服務品減塑、鼓勵旅客自備環保杯購買熱飲等，將各項業務結合ESG精神以強化公司治理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣高鐵董事長江耀宗表示，「公司治理沒有最好，只有更好」，期許公司上下不斷精益求精，提升治理成效的質與量，持續深化公司永續治理的文化。

另外，台灣高鐵說，持續入選「台灣永續指數」成分股，今年也再度登上國際調查研究機構「企業騎士」（Corporate Knights）的2024「全球百大永續企業排行榜」（Global 100 most sustainable corporations in the world），且排名從2023年全球第9名一舉躍升為2024年全球排名第4。（編輯：管中維）1130501