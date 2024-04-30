彩晶首季每股虧損0.46元 每股淨值14.07元

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（中央社記者潘智義台北30日電）面板廠瀚宇彩晶今天公布第1季銷貨收入約新台幣25.37億元，較2023年第4季減少15%；營業損失約11億元，淨損約13.13億元，基本每股虧損0.46元。

彩晶說明，2024年第1季底每股淨值約14.07元，第1季毛損率、營業損失率、營業損失及折舊攤銷率（EBITDA）及淨損率分別為25%、43%、14%及52%。

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彩晶指出，2024年第1季總出貨量較2023年第4季減少約25%，達249萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約32美元。

在產品出貨方面，彩晶統計，第1季中小尺寸面板出貨量約為1億767萬片，大尺寸面板出貨量約為60萬片，自有品牌產品出貨量約為1萬台。在產品組合方面，6吋以下手機面板產品占總銷售金額34%，6.1吋至10.4吋中尺寸平板相關產品占51%，11吋以上大尺寸面板產品占15%。（編輯：張良知）1130430