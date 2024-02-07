電視面板報價續揚 群創1月營收年增31%
2024/2/7 18:46
（中央社記者潘智義台北7日電）電視面板1、2月報價續漲，面板廠群創今天公布1月合併營收新台幣165億元，較去年12月減少11.6%，但年增31%；彩晶1月合併營收9.78億元，月增4.8%，年增25.3%。
電視面板報價1月維持漲勢，2月續漲，帶動面板廠營收維持優於去年同期的態勢。研調機構集邦科技日前公布2月上旬電視面板報價上漲，尤其55吋以上電視面板漲勢最明顯，32吋、43吋與50吋每片上漲1美元，55吋將上漲2美元，65吋與75吋將上漲3美元。
群創光電統計，2024年1月大尺寸面板合併出貨量共計827萬片，較去年12月減少6.2%；1月中小尺寸面板合併出貨量共計2359萬片，較去年12月減少14.8%。
瀚宇彩晶今天公布1月自結合併營收9.78億元，較去年12月增加4.8%，較去年同期增加25.3%。
彩晶指出，1月中小尺寸面板出貨量共計5340萬片，較12月大幅增加45.7%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計8.1萬片，較去年12月減少36.2%。（編輯：張良知）1130207
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