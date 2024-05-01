中市永安國小新跑道啟用 張廖萬堅：續改善教育環境

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中西屯區永安國小整建操場跑道今天落成啟用，將出任新內閣教育部政務次長的前民進黨立委張廖萬堅在會中表示，未來赴中央任職，將繼續努力改善整體教育環境。

台中市西屯區永安國小運動操場跑道及周邊設施整建完成，今天舉行啟用典禮，校方特別邀請在立委任內協助爭取經費的張廖萬堅出席活動。

永安國小校長徐大偉說明，操場跑道已使用逾15年，多處破損，經常修修補補，且跑道中央草皮積水問題嚴重都急須整建改善，他非常感謝張廖萬堅任內對永安國小的幫忙，除了協助跑道及操場整建，先後爭取中央多項專案補助，針對校園環境設施設備進行改善，為師生打造安全舒適校園環境。

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即將出任新內閣教育部政務次長的張廖萬堅表示，永安是逾百年歷史學校，過去即極力爭取中央補助各項老舊校舍的更新計畫，包括整建活動中心、教室耐震結構補強、半戶外球場、廁所整建、遊戲場更新等，未來赴中央任職，他也會繼續努力改善整體教育環境。

昨晚台中市下了一場大雨，還好今天一早天氣放晴，讓學校可以順利舉行啟用典禮，校方特別安排可愛小恐龍們在新整建操場上奔跑，並邀請張廖萬堅等與會人士一起分享喜悅。（編輯：陳仁華）1130501