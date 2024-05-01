退撫基金第一季獲利719.2億元 收益率8.57%

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（中央社記者陳俊華台北1日電）公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，113年截至3月底，實際收益數新台幣719.20億元，收益率8.57%，與2月底績效獲益396.3億元相較，3月單月獲利逾322.9億元。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，民國113年截至3月31日的基金運用情形，整體基金收益數719.20億元，期間實際收益率8.57%。其中，自行經營的固定收益62.16億元，收益率2.06%，資本利得收益數244.19億元，收益率15.85%。

委託經營部分，收益數為412.85億元，期間收益率為10.78%。

退撫基金指出，113年度截至3月底止，台灣10年期公債平均殖利率為為1.29%、台灣加權股價指數上漲13.18%、MSCI全球指數上漲8.20%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌2.08%。（編輯：張若瑤）1130501