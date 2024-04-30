邱復生摘遠東影展終身成就獎 盼放下仇恨消弭戰爭

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（中央社記者王心妤台北30日電）第26屆義大利遠東國際影展昨晚將最高榮譽「金桑樹終身成就獎」頒給台灣資深製片邱復生，肯定他為華語電影的貢獻，他引用投資的電影「活著」表示，希望大家放下仇恨消弭戰爭。

義大利遠東國際影展（Far East Film Festival）由當地藝文機構電影快遞中心（Centro Espressioni Cinematografiche）籌劃，每年在義大利烏汀內（Udine）放映，影展昨晚頒獎給邱復生後，接著放映台灣電影「老狐狸」。

邱復生致詞時，引用過去投資且至今仍被中國禁演的張藝謀電影「活著」中鞏俐所說的台詞：「你可要好好活著，別忘了你還欠我們家一條命。」他說，希望人類放下仇恨並諒解，以消弭戰爭，就像片中鞏俐年輕時喪子，晚年看到仇人遭政治清算仍選擇諒解並為對方打氣。

影展特別邀請「悲情城市」1989年入選威尼斯影展的選片人馬可穆勒（Marco Muller）擔任頒獎人。穆勒表示，邱復生大膽地跟創作者合作，並支持他們自由創作，且勇敢承擔投資跟政治上的風險，「他阻止任何對電影進行政治審查的企圖，並與導演充分對話，確保每部影片在藝術上獲得成功，並在國際上獲得讚譽。」

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁也在影展場刊撰文，以「眼光獨到精準的製片家」為題形容邱復生，提到在華語電影尚未在國際影壇發光時，邱復生找到侯孝賢、張藝謀、杜琪峯拍了5部電影，短短10年不到，就拿下全球3大國際影展大獎，並入圍奧斯卡獎，讓華語電影在全球大放異彩。（編輯：張雅淨）1130430