更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
403花蓮地震
全台影響
新聞專題
全台影響1/72
首頁 / 地方

新北補助震災後建物公共部分修繕 最高5萬元

2024/5/1 11:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市政會議今天通過，對0403花蓮地震造成住宅受損，樓梯間等公用部分受損修繕補助；每棟建築物最高補助新台幣5萬元，以協助民眾早日修繕受損房舍，減輕負擔。

工務局長祝美惠在市政會議臨時提案報告，共接獲約1600件的0403花蓮地震災損通報，經緊急評估勘查發現，建築物受損程度，很多是共用部分受損，包括公共樓梯、走廊、外牆立面等處，出現裂縫或剝落。

她說，受損房屋有7成是屋齡20年至30年的公寓，為提升修繕誘因，降低住戶間協調的糾紛，故訂定計畫給予補助。補助範圍為新北轄內，民國92年底前，領得使用執照的建築物，且共用部分有實際供共同使用者，無論是否成立管理委員會，都可獲補助。

工務局公寓大廈管理科長蔡政勳會後補充說明，補助金額以每棟共用直通樓梯為修繕補助對象，補助實際支出金額1/2，單一棟建物最高補助金額為5萬元。

蔡政勳說，自即日起至10月底止，可向市府工務局提出申請，總補助經費新台幣1800萬元，由新北市城鄉發展基金支應，補助金額發完為止。

工務局表示，這次主要是紅單、黃單以外的建築物，災後共用部分修繕補助，如修繕規模及金額超過這次專案補助計畫規定，民眾可透過都市更新「整建維護」向新北市府都更處辦理申請。（編輯：方沛清）1130501

全台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
0403花蓮地震 嘉縣24間校園受損啟動修繕計畫
172.30.142.18