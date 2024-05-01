新北補助震災後建物公共部分修繕 最高5萬元

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市政會議今天通過，對0403花蓮地震造成住宅受損，樓梯間等公用部分受損修繕補助；每棟建築物最高補助新台幣5萬元，以協助民眾早日修繕受損房舍，減輕負擔。

工務局長祝美惠在市政會議臨時提案報告，共接獲約1600件的0403花蓮地震災損通報，經緊急評估勘查發現，建築物受損程度，很多是共用部分受損，包括公共樓梯、走廊、外牆立面等處，出現裂縫或剝落。

她說，受損房屋有7成是屋齡20年至30年的公寓，為提升修繕誘因，降低住戶間協調的糾紛，故訂定計畫給予補助。補助範圍為新北轄內，民國92年底前，領得使用執照的建築物，且共用部分有實際供共同使用者，無論是否成立管理委員會，都可獲補助。

工務局公寓大廈管理科長蔡政勳會後補充說明，補助金額以每棟共用直通樓梯為修繕補助對象，補助實際支出金額1/2，單一棟建物最高補助金額為5萬元。

蔡政勳說，自即日起至10月底止，可向市府工務局提出申請，總補助經費新台幣1800萬元，由新北市城鄉發展基金支應，補助金額發完為止。

工務局表示，這次主要是紅單、黃單以外的建築物，災後共用部分修繕補助，如修繕規模及金額超過這次專案補助計畫規定，民眾可透過都市更新「整建維護」向新北市府都更處辦理申請。（編輯：方沛清）1130501