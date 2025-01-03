新北捷運環狀線地震受損案 下午3時公布鑑定報告

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北3日電）新北捷運環狀線因去年0403地震9跨鋼箱梁位移等，雙北市府共同委託第三方公正中華民國結構工程學會鑑定，下午3時公布鑑定報告、損害原因、實際損害金額與後續處置。

新北市新聞局發布臨時記者會通知指出，下午3時將公布「環狀線0403地震災害鑑定報告」，新北市長侯友宜出席、新北市捷運局長李政安說明，並邀台北市府、受委託鑑定單位代表出席。

侯友宜去年10月間回應議員質詢時表示，合約保固期間內，修復責任應由哪一間廠商承擔，仍需經過第三方鑑定判定損壞是天災、施工還是設計問題，等報告出來，若確認哪一單位有責任，會依鑑定結果求償「一毛錢都不會放過」。

台北市政府去年10月29日指稱，環狀線第一階段（簡稱環一）由原台北縣政府規劃及報奉行政院核定，並基於事權統一及介面整合等因素，於縣市合作會議達成共識，將環一交由台北市政府興建，並經報請交通部同意。

台北市政府當時表示，基於通勤復駛與復原工程急迫性，採復原與鑑定同步進行，待第三方專家小組鑑定報告出爐後，若確認有廠商責任，將由台北市政府捷運局依原契約向廠商求償。

新北市捷運局今天下午告訴中央社記者，環狀線工程是承包廠商中華工程公司施做，環狀線目前確實在保固期限內，新北市先墊付搶修，復原工程共動用災害準備金新台幣14億元，但尚未釐清到底是天災、設計、施工或監造問題。

新北市捷運局指出，結構工程學會去年9月底提交初步檢討報告，後續經雙北市府審查提出意見，鑑定單位彙整後，今天公布最終總結報告。

針對鑑定，新北市捷運局表示，由土木技師、結構技師等頂尖專家學者鑑定，報告內容包括鑑定結果，包含9處跨鋼箱梁位移、發生特殊結構與損害原因原因，以及損害修復的實際確切金額、新北市府後續處置作為。

新北市捷運局指出，因鑑定內容與報告裝訂太厚，發布會後，會將鑑定報告電子檔案公布在新北市捷運局的官網，也將向新北市議會專案報告。

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環狀線受到去年0403芮氏規模7.2強震，造成9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致第3階段的板橋站至中和站間無法營運。搶修後，於去年12月12日復原通車營運。

新北市捷運局去年12月間在復駛儀式中表示，共完成9跨鋼箱梁復位，更換1438片軌道基鈑、復原軌道長1050公尺、更換電纜4萬1500公尺；此外還有供電、通訊、號誌纜線、高壓電纜全數更新。（編輯：戴光育）1140103