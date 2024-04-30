責準利率調升 前2月美元傳統型保單買氣增近3成

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會今年起調升美元等4幣別保單新契約責準利率，保費出現下調空間，激勵美元傳統型保單買氣。金管會今天公布，今年前2月美元傳統型保單新契約保費收入達13.83億美元，年增29%。

金管會統計，今年前2月壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣約478.08億元，年增16%，其中外幣投資型保單新契約保費收入折合新台幣約42.48億元，較2023年同期砍半，但外幣傳統型保單新契約保費收入折合新台幣約435.6億元，年增33%。

今年前2月外幣保單貢獻整體壽險業新契約保費收入比重為42.85%，雖為近5年同期次低，但相比2023年同期增加0.71個百分點，買氣漸有回溫跡象。若單看今年，2月外幣保單業績不如1月，主因在於2月適逢農曆春節，工作日減少所致。

市面上外幣保單主要分為美元、澳幣及人民幣3種幣別，又以美元保單為大宗。

前2月美元保單新契約保費收入達15.1億美元，年增13%，其中美元投資型保單新契約保費收入僅1.27億美元，年減52%，美元傳統型保單新契約保費收入達13.83億美元，年增29%。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，美元投資型保單買氣下滑，主因還是美國利率維持高檔，市場資金轉往更高利率商品現象持續，因此美元投資型保單買氣難以提振。

至於美元傳統型保單業績仍呈正成長，主因金管會調升美元保單責準利率，相對應保費下降，促進消費者購買意願。

前2月澳幣保單新契約保費收入為0.19億澳元，年增46%，其中澳幣投資型保單新契約保費收入為0.08億澳元，雖年減11%，實際數據與2023年同期差異甚微，澳幣傳統型保單新契約保費收入0.11億澳元，則大幅年增1.75倍，蔡火炎推測與消費者預期澳洲經濟可能好轉有關。

前2月人民幣保單新契約保費收入為人民幣0.11億元，年減42%，無論人民幣投資型或傳統型保單新契約保費收入雙雙走衰，蔡火炎指出，主因可能是中國經濟表現不佳所致。

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蔡火炎提醒，外幣保單保費、保險給付、保單借款、費用等款項收付幣別皆為外幣，消費者購買時應特別注意匯率風險，因匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時，有可能因保單計價的外幣貶值，導致結購為新台幣後產生匯損。

蔡火炎也指出，消費者買外幣保單前，除了應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求外，應將保單計價幣別所屬國家政經變動風險、自身承受匯率風險能力及未來是否確有外幣需求等因素，納入通盤考量。（編輯：楊凱翔）1130430