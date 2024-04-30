新光金重啟合併評估 金管會：儘速增資新壽最重要

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（中央社記者謝方娪台北30日電）新光金26日董事會通過重啟與台新金合併可行性評估，掀起高度矚目，金管會今天說明，現階段監理機關僅關心金控作為新光人壽唯一股東，是否能儘速完成對壽險子公司增資義務，對董事會其他議案，金管會不予回應。

新光金26日下午舉行董事會，對於是否重啟與台新金合併可行性評估，除了新光金大股東吳東進二女兒吳欣儒在內3名董事及獨董許永明持保留意見外，另11票贊成通過提案，雙新併是否再露曙光，掀起高度矚目。

對於新光金針對特定對象重啟合併可行性評估，是否可能釀影響股價疑慮，金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，證交所對股價均有建立監視制度，持續對有價證券進行監視查核，若有任何異常，證交所將依相關規定辦理。

金管會銀行局副局長童政彰則強調，「現階段我們僅關心金控作為唯一股東，是否能完成對壽險子公司增資的法定義務」，對於董事會其他議案決定，金管會不予回應。

童政彰表示，所有董事本須基於善良管理人責任討論每一個議案，金管會無法對金控董事會每一個議案作回應；現在重點在於增資，其他非監理機關關注重點，「新光金必須履行對子公司增資的法定義務，目前監理機關所關心的就是此事」。

金管會保險局副局長蔡火炎也表示，新壽唯一股東為母公司新光金，新壽現在並未達到資本適足等級，「新光金儘速增資新壽，應是最重要的事情，以維護保戶權益」。

新壽2023年6月底起落入資本不足，但未按當年所報財務業務改善計畫完成增資，且今年再提改善計畫也不足以讓新壽6月底資本適足率（RBC）回到法定標準，金管會近日出手開罰新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生減薪1年，並糾正新光金、禁止新壽新增與利害關係人授信或其他交易。

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金管會銀行局及保險局已在4月23日發出裁處書，限新光金自收到裁處書隔日起算2個月內、新壽自收到裁處書隔日起算1個月內，重新提報具體、完整且可使新壽在合理期間RBC符合法令規定的增資、財務業務改善計畫給金管會。

童政彰提到，新光金是新壽唯一股東，但金控本身股東組成較廣泛、大股東較多，需要較長溝通程序，因此金管會給予新光金較寬裕時間，提交新壽增資、財務業務改善計畫。（編輯：潘羿菁）1130430