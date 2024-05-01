貧富差距擴大 朱澤民盼家庭財富分配統計4年發布一次

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）睽違30年，主計總處再次公布家庭財富分配統計，顯示貧富差距擴大，外界關注下一次公布統計是何時，主計總處主計長朱澤民表示，隨著調查技術與大數據發展，接下來會定期發布統計，「我認為4年做一次很恰當」。

主計總處4月29日公布110年家庭財富分配統計，前20%富有家庭財富是後20%的66.9倍，相較於30年前的16.8倍，明顯提高。

立法院財政委員會今天邀請主計總處等相關部會就「如何改善受僱人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升我國勞工實質薪資」進行專題報告，朝野立委關注台灣貧富差距擴大，相關統計應該更頻繁發布，以供政府作為政策參考。

朱澤民表示，家庭財富分配統計不應該30年公布一次，在技術發展之下，主計總處不用像過去一個個訪問、調查，可以利用大數據，因此會努力定期公布，希望可以4年公布一次，但要看未來行政院及主計長看法。

朱澤民補充，流量方面，每年都會進行所得分配的統計，但財富屬於存量，變動不會那麼大，頻率不需要每年做一次，4年一次很恰當。

至於立委關注台灣富有及貧窮家庭差距達66.9倍，朱澤民說明，國際上沒有國家以前20%富有家庭與後20%貧窮家庭進行比較，因為許多國家如德國，最貧窮的家庭組是負財富，這樣比較沒有意義，「只有台灣喜歡比較這個」。

朱澤民表示，貧富差距擴大，受僱人員報酬占國內生產毛額（GDP）比重偏低，是世界各國的趨勢，政府持續透過政策努力，家庭財富偏低的家庭，政府透過最低工資的政策處理，中間族群則透過職業訓練，讓他們適應社會變化、提高生產力，此外，社會福利措施也很重要。

不過朱澤民提醒，貧富再分配要慎重，否則會偏向共產主義。

另外，調查發現，財富最低的家庭金融負債很高，朱澤民表示，發現有些家庭資產僅小幅增加、負債卻大幅增加，可能因為財務槓桿操作太嚴重，「要聽金管會的話，謹慎理財」。（編輯：林淑媛）1130501