「青春18x2」有望角逐金馬獎 張震想挑戰演偵探

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（中央社記者王心妤台北30日電）金馬影帝張震今天出席公益活動，分享平時以身教讓9歲女兒理解做公益的意義。而他監製的電影「青春18x2 通往有你的旅程」符合金馬獎報名規定，今年有望角逐；他也透露未來想挑戰演偵探。

張震擔任喜願協會30週年公益大使並出席記者會，他今天受訪表示，此次擔任公益大使是受到朋友引薦，一開始就受到協會幫助兒癌病童圓夢的概念吸引，希望藉由自身知名度喚起各界關注。

談及公益，張震表示，平時習慣用身教讓孩子了解如何做公益，像是協會5月有個公益活動，民眾不一定要全程參與，但也可以跟孩子解釋辦活動的緣由。

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另外，張震首部監製的電影「青春18x2 通往有你的旅程」，上映至今票房突破新台幣7000萬元，他笑說，一開始就希望票房越高越好，對於這個數字的確有些失望，因為台灣搶先日本上映，會希望在台成績更好一些，不過電影符合金馬獎報名規定，今年也有望角逐。

今天活動圍繞圓夢，張震笑說：「我覺得我的夢想一直就是要拍一個很好看的電影，人都很貪心的。」張震表示，一直想挑戰演偵探，無論是寫劇本或單純演出都想嘗試看看。（編輯：張雅淨）1130430