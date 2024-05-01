台中清水移工住處遭5嫌持槍行搶 警逮獲1嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市清水區高美路某外籍移工租屋處，今天凌晨遭5名歹徒持槍闖入，搶走現金18萬元及1條金項鍊。警方獲報逮獲1名越南籍犯嫌，其餘4嫌在逃，已鎖定歹徒作案車輛追緝中。

台中市警察局清水分局說明，凌晨2時30分許，接獲報案指稱清水區高美路某民宅，遭人持槍闖入搶走財物，立即派員趕到現場，第一時間逮捕1名犯嫌，並成立專案小組釐清案情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方初步調查發現，被搶民宅是外籍移工租屋處，案發時有多名外籍移工正在屋內飲酒，突遭5名歹徒持槍闖入要求財物；歹徒搶走現金共新台幣18萬元及金項鍊1條後，駕駛白色自小客車往市區方向逃逸。

警方指出，其中1名越南籍阮姓犯嫌逃逸時，遭被害人壓制扭打，造成頭部受傷，送醫無生命危險；警方現場發現1枚彈殼，未造成人員傷亡，已掌握歹徒犯案車輛，正由專案小組積極追緝中。（編輯：蕭博文）1130501