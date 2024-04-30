台法VR交流零時差 高雄電影節籌備法國專題

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（中央社記者李若韻巴黎30日專電）高雄市電影館館長黃晧傑日前出席法國XR新影像藝術節，他透露正為今年十月即將舉行的高雄電影節籌備「法國專題」，預計邀請法國製作公司來台，與台灣創作者面對面交流。

4月24日至28日舉行的法國「XR新影像藝術節（NewImages Festival）」是國際XR業界重要的交流平台，XR包含虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）與電玩（jeu vidéo），該藝術節除了讓創作者齊聚一堂，討論最新的科技與藝術外，更是各國製作公司、發行公司、電影節相互交流與促成國際合作的媒合場所。

XR新影像藝術節自2018年於巴黎開辦，而高雄市電影館也在同年於高雄駁二成立VR體感劇院。

黃晧傑表示，VR同仁幾乎年年都來巴黎，早在2019年便與新影像藝術節合作籌劃台灣專題，將導演陳芯宜當時第一部VR電影「留給未來的殘影」介紹給歐洲。而新影像藝術節總監史維欽斯基（Michael Swierczynski）更是在2018年底就拜訪台灣，擔任高雄電影節評審。

在多年良好互動關係下，在2024年第七屆的新影像藝術節現場，許多國際VR影人都對台灣作品很熟悉，多數都去過台灣。

入圍本屆競賽片Letters from Drancy的英國製作人表示，他很喜歡高雄，去過駁二VR體感劇場，他已經計劃好下次要去內惟藝術中心參觀。

黃晧傑接受訪問時說明他今年在XR新影像藝術節有兩大任務，第一是邀請在場國際VR導演踴躍投件，參加高雄電影節的XR競賽，來台切磋，角逐榮譽，預計選出近20部作品。

第二個任務則正在進行中，黃晧傑透露，2024年高雄電影節將籌備「法國專題」，他期待能在新影像藝術節的XR Market市場展中，邀請一些具代表性的法國製作公司、發行公司來台分享經驗。

黃晧傑說，其實法國業界對台灣的創作者很好奇，他希望能透過法國專題，讓法國XR影人在高雄電影節主持論壇或是擔任工作坊導師，台灣的創作者們能直接與對方技術交流，分享製作、發行和展演的經驗，也藉此知道許多第一手的國際合製機會。

台法XR交流零時差，在第七屆法國新影像藝術節已展現豐碩成果，在本屆15部主競賽片中，便有4部來自台灣，而周東彥導演的「穿越霧中」更獲得本屆最大獎。

其他台灣入圍者分別是黃心健的「自監體」、河床劇團的「彩虹彼端」，以及由吳德淳、簡單映相團隊、永威電視製作的「鏡子」。由文化內容策進院支持的台法合製AR作品「黑」，也入選法國新影像藝術節非競賽單元。（編輯：周永捷）1130430

台灣共有4部作品入圍法國XR新影像藝術節主競賽片、1部入圍非競賽片、5部入圍開發市場展、6部入圍發行市場展，並舉辦一場2023年台法沉浸式內容駐地開發計畫分享會、一場Meet Taiwan Creators講座。後排左3為駐法國台灣文化中心主任胡晴舫。中央社記者李若韻巴黎攝 113年4月30日

在第七屆法國XR新影像藝術節的15部競賽片中，便有4部來自台灣。圖為競賽片之一的「鏡子」，由吳德淳執導，簡單映相團隊、永威電視製作股份有限公司製作。中央社記者李若韻巴黎攝 113年4月30日

第七屆法國XR新影像藝術節將競賽片及觀摩作品展示至半戶外，此地點為巴黎市中心的交通樞紐，來往民眾多，藝術節歡迎民眾預約便可免費參加。中央社記者李若韻巴黎攝 113年4月30日