全中運5女選手泳衣遭竊 北市警速逮台中男慣竊

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）全中運5名女游泳選手在賽後晾曬泳衣竟遭竊，北市警方獲報追查，火速查獲居住台中且有多次竊盜前科的43歲黃姓男子送辦，他供稱是看到網路活動廣告才北上犯案。

113年全國中等學校運動會游泳項目在台北市立大學詩欣館舉行，4月24日落幕，活動期間卻發生有女選手的泳衣遭竊事件。

台北市警察局士林分局今天發布新聞稿表示，轄下天母派出所日前接獲5名全中運女游泳選手報案，稱於賽後晾曬的泳衣都不翼而飛，懷疑遭竊。

警方立即成立專案小組並調閱監視器畫面追查，火速查出43歲黃男涉有重嫌，在案發當天自台中駕駛租賃車北上到台北市士林區賽區，並趁女游泳選手外出用餐之際，溜進選手休息區偷竊5件女泳衣，隨即逃離現場。

據了解，黃男曾多次竊盜女性泳衣，且犯案地點多在中台灣地區。

從事汽車業務的黃男到案後坦承犯行，他供稱是看到全中運網路活動廣告，才北上犯案，警詢後依竊盜罪移請士林地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1130501