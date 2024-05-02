張育成3A出賽敲安還盜壘 李灝宇長打助球隊超前

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）美國職業棒球坦帕灣光芒隊3A好手張育成今天維持好手感，2打數敲出1支安打，連3場都有安打，還演出盜壘成功；底特律老虎隊2A野手李灝宇敲出二壘安打，一度助球隊超前。

張育成今年春訓左側斜肌拉傷脫離戰線，經6週復健，4月27日首度在3A開始比賽，這場賽前已出賽3場。

光芒3A對上亞特蘭大勇士隊3A，張育成先發打第5棒、擔任游擊手，2局上就敲出一壘安打，隨後還成功盜上二壘；4局上遭三振，7局上遭觸身球上壘。此戰僅打7局，光芒3A最終以0比5落敗，總計張育成2打數敲出1支安打，目前在3A打擊率2成86。

李灝宇先發打第2棒、擔任二壘手，5局上一、二壘有人時敲出二壘安打送回超前分，之後靠隊友安打跑回分數，但後3個打席都吞三振，總計李灝宇4打數敲出1支安打，選到1次保送，目前打擊率2成56，最終老虎2A仍以4比6不敵巴爾的摩金鶯隊2A。

此外，亞利桑那響尾蛇隊2A球員陳聖平今天先發打第8棒、擔任游擊手，2局下一、二壘有人時，敲出安打送回1分，隨後還演出盜壘，總計4打數敲出1支安打，目前打擊率1成47。（編輯：李明宗）1130502