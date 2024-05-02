兒童皮膚脆弱 醫：未滿1歲嬰兒不建議用防曬產品

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）雖然曬傷會復原，但受傷部位會產生其他皮膚問題，皮膚科醫師提醒兒童皮膚更脆弱，防曬比大人重要，但成人防曬產品孩子不見得適用，建議未滿1歲使用防避，2、3歲以內可選擇純物理性防曬產品。

開業皮膚科診所院長邱品齊今天記者會分享，小孩子皮膚又薄又白，相同紫外線曝曬量，孩子皮膚比成人更容易受到影響，再加上皮膚障壁功能較差、外來物質較容易穿透，所以小朋友的防曬工作更重要，用在孩子身上的防曬產品，必須更加重視安全性，較容易乾燥產品不要選購。

2歲以內的嬰幼兒皮膚尚未成熟、皮膚屏障較脆弱，孩子過度暴露紫外線，未來皮膚癌風險增加，據統計，有曬傷經驗的兒童，有2倍機會未來可能罹患黑色素癌，從小規律使用防曬品，可以減少78%未來皮膚癌發生機會。

邱品齊表示，「皮膚曬傷，會被記恨一輩子」，受過傷害的部位會產生其他皮膚問題，當小孩不正常曝曬在紫外線之下，可能會長雀斑、長痣，防避、遮蔽、使用防曬產品就是避免過度暴露在紫外線之下不二法門。

邱品齊建議家長帶孩子出門前查詢「紫外線預測」與「紫外線觀測」，提供孩子適當防曬措施。0至2低量級對一般人無危險；中量級以上紫外線指數，建議穿長袖衣物、撐傘遮蔽、在屋簷下防避，及使用防曬產品；每天上午10時至下午4時容易產生高量級以上紫外線，不太建議外出。

邱品齊說，不滿1歲嬰兒不建議使用防曬產品，建議全部使用防避與遮蔽，2、3歲以內孩子仍以防避與遮蔽為主，戶外活動可搭配非高抗水性純物理性防曬產品，如氧化鋅和二氧化鈦等，3歲以上孩子戶外活動或運動可用無香料、無色素及易清洗的溫和配方防曬品，不建議噴霧型。

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很多家長對於替孩子塗抹多少防曬乳才足夠，邱品齊表示，推薦民眾可以在五金行買1組量匙，倒滿1/4茶匙的份量就是足夠成人全身使用的防曬份量，使用在孩子身上的防曬量大約是一半，也就是1/8茶匙，建議使用點擦方式，避免一口氣塗抹造成分布不均。

開業皮膚科診所醫師周宛儀說，很多人有「陰天就不做防曬」迷思，事實上，陰天也要防曬，因紫外線會穿透雲層，一樣會傷害皮膚。只要是衣物沒有覆蓋住部位都要塗抹防曬品，尤其是鼻子、耳後、肩膀以及腳背，戶外時間建議至少2個小時要補擦。（編輯：陳政偉）1130502