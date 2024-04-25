慢性皮膚炎玫瑰斑易復發 醫師建議寫日記找原因

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（中央社記者曾以寧台北25日電）每20人約有1人有長期慢性臉紅問題，醫師指出「玫瑰斑」是種慢性皮膚炎，復發原因多樣，與環境、飲食、作息、情緒等皆可能有關，建議可每天寫生活日記，助尋因解果以利治療。

每年4月為國際玫瑰斑月，台灣青春痘暨玫瑰斑協會今天召開記者會，發起「玫瑰斑生活日記」，鼓勵病友記錄每日生活與皮膚情況。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊說明，玫瑰斑是種慢性皮膚炎，在患者臉部常會出現反覆或持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等症狀，平均盛行率約5%，且男女比約1比3，女性發生率較男性高很多；如今隨醫療進步，治療已能取得不錯成效，但由於是慢性病，患者常在療程結束後有復發情況。

如何分辨普通臉紅或玫瑰斑復發，邱品齊說明，若休息15分鐘或涼敷後還無法明顯退紅，甚至伴隨著粗癢、乾燥、刺痛、灼熱、丘疹或膿皰等症狀，且觀察1週症狀仍不見改善、會反覆發作或愈漸嚴重，就要注意可能是玫瑰斑復發。

本身體質膚質、環境突發誘因、蠕形蟎蟲增生、身心狀態不良、免疫系統失調、情緒壓力過大，都可能造成玫瑰斑復發；台北長庚醫院皮膚部醫師王芳穎表示，多數患者都知道要避免酒、辛辣或過熱食物，但肉桂醛、組織胺等可能誘發玫瑰斑的飲食，或部分潛在生活習慣，並不容易被發現。

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誘發玫瑰斑因素，因人而異，王芳穎建議，可記錄「玫瑰斑生活日記」，寫下每天所處環境、情緒、運動、食物、飲品、作息及新使用護膚品等生活細節，並請身旁親友協助觀察記錄膚況，有助了解自身發作類型，並統計歸納出可能造成自己皮膚惡化因素，進而控制與對症下藥，也避免在日常生活中「踩雷」。

「風平才能浪靜」，邱品齊說，心情穩定也是控制玫瑰斑病情一大重點，治療需要尋因解果，但大部分患者因每天遇到狀況太多，很難記得細節，因此須寫日記；若復發，也不用害怕驚慌，只要再回去找皮膚科醫師，分析發生什麼事造成不穩定，進行適當治療即可。（編輯：陳仁華）1130425