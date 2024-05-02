菲律賓召見中國外交官 抗議中方水砲騷擾菲國船隻

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（中央社馬尼拉2日綜合外電報導）菲律賓今天召見中國外交官員，抗議北京在南海爭議的黃岩島附近海域對菲律賓船隻以水砲騷擾，菲律賓認為此舉非常危險。

菲律賓在聲明中表示：「菲律賓抗議中國海警船和中國海上民兵船對菲國政府船隻的騷擾、撞擊、群聚包圍、跟蹤、攔截、危險航行、使用水砲，以及其他侵略性行為。」

馬尼拉當局表示，4月30日在中國控制的黃岩島（Scarborough Shoal）附近，一艘菲律賓海岸防衛隊（PCG）船隻和一艘菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）船隻與中方船隻發生事故並且受損，特就此事件召見中國駐馬尼拉大使館首席館員周志勇。

菲律賓外交部表示，召見中國外交官員是為表達菲律賓今年針對中國提出的第20次抗議，這也是菲國現任政府所提出的第153次抗議，對象是中國海警船和漁船的行為，馬尼拉堅稱那些漁船其實是海上民兵。

中國大使館沒有立即回應置評請求。

菲律賓表示，一艘菲國海岸防衛隊（PCG）船隻與一艘菲國公務船4月30日前往具爭議的南海黃岩島幫助菲國漁民。菲國官員表示，兩艘船於途中遭到中國海警船以水砲射擊而受損。

路透社報導，沒有任何國家擁有黃岩島主權，它是一個靠近各國使用主要航道的重要漁場，位在菲律賓專屬經濟區（EEZ）內的這處淺灘一直是中菲衝突的導火線。

不過，中國駐馬尼拉大使館昨天表示黃岩島是中國固有領土，並敦促菲律賓停止侵犯和挑釁，不要「挑戰中國捍衛主權的決心」。

這起事件發生之際，菲律賓和美國舉行了一次大型年度軍事演習，此舉激怒了北京。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130502