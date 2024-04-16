工研院攜手日本三菱電機 開發淨零排放技術

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（中央社記者張建中台北16日電）工研院今天與日本三菱電機簽署合作協議，雙方將以淨零排放為合作重點，聚焦碳捕捉、利用與封存、分散式能源管理系統、以及低碳氫產製技術與應用等關鍵技術進行研發交流，盼協助產業建置綠色生態系。

工研院院長劉文雄表示，工研院與三菱電機自2013年起密切往來，在智慧機械、智慧生活、生醫、再生能源等領域皆有互動與交流。

工研院今天發布新聞稿指出，在2050淨零排放目標驅動下，工研院進一步與三菱電機合作，聚焦淨零排放領域的技術研發、創新合作、人才交流，包括共同投入 碳捕捉 什麼是CCUS？ 全名為碳捕捉、再利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage），指收集從燃料燃燒或工業過程中產生的二氧化碳，通過船舶或管道運輸，將其永久儲存在地下深處的地質構造中，或將其運用創造成有價值產品的技術。前者稱碳捕獲與儲存 （CCS），後者稱碳捕獲與利用 （CCU） ，兩種技術是目前被認為可減緩氣候變化的關鍵技術。

目前全球超過一半商轉中的CCS設施位於美國或加拿大，其他位於中國、挪威、澳洲、匈牙利、巴西、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國、卡達等地。



資料來源：國發會 看更多 關閉 、利用與封存的技術開發，以及分散式能源管理系統研發。

劉文雄說，雙方還將於工研院沙崙院區進行大範圍跨域電力調度驗證，並共同推動氫能與低碳技術的市場應用，以實現能源轉型和減少碳排放目標；此外，將擴大人工智慧（AI）數位轉型和智慧生活等多領域創新技術合作。

日本三菱電機表示，三菱電機以推動永續發展為經營核心，致力研發建構綠色社會的創新科技，包括碳循環、材料和產品的循環利用、次世代半導體、能源管理等領域，未來將與工研院共同研究和開發綠色能源相關技術，並力求將成果儘早應用於社會，達成永續發展的目標。（編輯：林淑媛）1130416