載板廠擴產潮 AOI設備廠明年收穫豐

（中央社記者江明晏台北23日電）受惠載板大廠擴產，AOI設備檢測廠由田看好加上半導體與5G效益，明年有望「秋收」，牧德表示因應載板廠擴產，加上智慧Camera驗證成功，明年首季有望重回季成長軌道。

AOI檢測設備商由田董事長鄒嘉駿表示，「明年應是綠意盎然的一年」，期待第3季「秋收、米飯成熟」，主要來自於兩岸載板大廠的擴產訂單陸續挹注，半導體封測端檢測設備領域也將打通，力拚明年毛利率與獲利成長。

針對5G相關產品挹注，鄒嘉駿表示，因應檢測需求提升，目前已有銅箔基板、PCB廠與ABF載板廠針對5G和由田商討相關新設備的需求。

近期兩岸面板產業有雜音，由田表示，明年會繼續降低面板設備的供應，對體質調整來說會是一件好事。

國內AOI光學檢測設備廠牧德科技總經理陳復生表示，第4季營收仍以PCB為主，COF和半導體出貨遞延，但因應8家載板廠從現在至2021年的擴產潮，牧德已陸續送出機台，包括新品CSP彩色外觀檢查機等，加上第4季要進行Smart Camera的驗證，有望在明年首季挹注，明年首季有望重回季成長軌道。

牧德近幾年耕耘半導體領域，但半導體大廠資本支出時間長，牧德已經成為台積電、矽品、日月光評估或採購夥伴之一，也看好明年下半年有望對台積電出貨封裝設備產品，而今年半導體設備的營收占比已比去年成長。

牧德今年正式從1.0進化到2.0的時代，從AOI設備股轉型成多元化以AI為主軸的軟體服務及獨角獸孵化公司，第4季要進行Smart Camera的驗證，5G相關的應用也持續布局，可望對未來營收挹注新動能。（編輯：張均懋）1081023