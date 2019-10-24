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世銀經商環境報告
世界銀行10月23日公布2020年經商環境報告，台灣整體排名為全球第15位，較去年下降2位。（圖取自doingbusiness.org）
世銀經商環境報告
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世銀經商環境報告3/3

台灣經商環境排名退步 國發會：調升營所稅影響

最新更新：2019/10/24 12:27

（中央社記者吳柏緯台北24日電）世界銀行今天發布經商環境報告，指出台灣的經商便利度排名15，較去年退步2名。國發會表示，下降的原因在於營所稅上調至20%而被列為負面改革。

世界銀行（World Bank）今天發布「2020經商環境報告」，台灣在全球190個主要國家及經濟體中，經商便利度（EoDB）排名第15名，相較去年的第13名退步2名，排名與前年相同。

國家發展委員會指出，這份報告是以「開辦企業」、「申請建築許可」、「電力取得」、「財產登記」、「獲得信貸」、「保護少數股東」、「繳納稅款」、「跨境貿易」、「執行契約」及「債務清理」等10項指標，評比經濟體對企業經商的友善程度。

今年台灣的總排名微幅下降，主要原因是因為營利事業所得稅稅率由17%調升至20%，被世界銀行認列為負面改革。

國發會進一步表示，在190個經濟體評比中，台灣表現最佳的3項指標分別是「申請建築許可」指標，排名第6名；「電力取得」指標，排名第9名；「執行契約」指標，排名第11名。至於表現比較差的指標則是「獲得信貸」指標，排名第104名。

信貸指標表現不理想的原因，國發會指出，在於動產擔保交易法未能引進浮動擔保制度。目前金融監督管理委員會已規劃修法，並召開兩次公聽會，不過由於與會者並未取得共識，因此仍需時間討論。

國發會也提到表示，推動中的政策若有助提升經商環境評比，將積極協調各相關機關加速落實，短期內無法推動的項目，也將持續會同相關機關討論凝聚共識。

國發會強調，從整體面改善投資環境的工作一直積極進行，財經及各主要部會從民國106年10月起積極協調，盼從興利便民的角度，檢討鬆綁管制性的函釋、行政規則及法規命令，並協助業者解決法規適用疑義及法規調適需求，至今已有537項鬆綁成果，其中與財經相關的項目高達314項。（編輯：紀淑芳）1081024

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