投資國際板債券達天花板 2家壽險公司禁加碼

（中央社記者劉姵呈台北24日電）壽險業資金大多投資海外，匯率風險過高，金管會限縮壽險業投資國際板債券，明定對國外投資及國際板債券合計上限為65.25%；保險局今天表示，目前為止，不能加碼國際板債券的有南山人壽與遠雄人壽。

金融監督管理委員會自2017年11月開始限縮壽險業國外投資加計國際板債券，2018年增訂壽險業投資國際板債券的限額天花板，不得超過國外投資核准額度的145%，也就是最高不得超過壽險資金的65.25%；保險局官員今天表示，截至目前為止，南山人壽與遠雄人壽因比率已達7成，不得再加碼投資國際板債券。

官員指出，針對已超標的壽險公司，規定「只出不進」，也就是海外投資部位「不准再增加」，原因包括壽險業過去大量投資國際板，造成資金移海外，提高匯率風險，會引起壽險業產生大幅匯損；再者，國際板債券有高達8至9成都是壽險業，會產生流動性不足的風險。

另一方面，金管會統計，壽險業8月投資國際板債券規模有新台幣4兆4700餘億元，仍佔整體國際板債券流通餘額高達8成以上；不過，受到金管會限縮壽險業投資，「大金主」壽險業買盤正逐漸退燒影響，國際板債券今年前9月發行量僅189.7億美元，較去年同期衰退42%，發行檔數共94檔，也較去年同期衰退約20%。

針對今年全年國際版債券發行目標為200億美元，是否能達標，官員表示，金管會今年已開放伊斯蘭債券來台發行，預期今年底前會有新商品發行，可望吸引新資金投資國際板債市，仍是樂觀看待。

根據金管會提供的資料顯示，國際板債券全盛時期為2016年，全年發行金額高達493.75億美元，攀上自2014年開放以來最高峰；2017年金管會限縮壽險業投資國際板可贖回時間不得低於5年後，全年發行金額衰退至403.6億美元；2018年金管會增訂壽險業投資國際板債券限額天花板，全年發行金額衰退至400億美元大關以下，僅338.98億美元。（編輯：楊凱翔）1081024