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誠美材昆山廠引進新股東 股價走高逼近漲停

最新更新：2019/10/25 10:21

（中央社記者潘智義台北25日電）偏光板廠誠美材料昨天宣布，轉投資「昆山之奇美材料科技」將透過現金增資引進新的投資夥伴，以利新產線量產。誠美材料今天盤中股價逼近漲停，最高來到8.77元。

誠美材料昨天因有重大訊息宣布，暫停交易一天，在轉投資昆山奇美現金增資案重大訊息說明後，今天股票恢復交易，早盤隨即走揚，盤中股價一度逼近漲停。

誠美材料在重大訊息記者會指出，因誠美材料仍處於債務協商階段，資金不夠充裕，所以放棄認購轉投資事業昆山奇美的現金增資新股；但因昆山奇美新產線運作需要資金，所以採現金增資方式，引進新的策略投資夥伴，弘灣資本公司及其控制的投資機構，取得所需資金。

另外，雖然誠美材料放棄認購昆山奇美現金增資新股，並引進新的策略投資夥伴，但昆山奇美原股東浙江任遠進出口有限公司仍參與現金增資，認購新股。昆山奇美此次現金增資後，誠美材持股降為33.47%，仍是昆山奇美最大股東，弘灣資本持股25.9%、亭林32.5%、任遠8.2%。

雖然全球面板供過於求，上游零件偏光板廠營運也有壓力，但誠美材料表示，對面板產業仍抱持樂觀態度，此次昆山奇美引進新的投資夥伴弘灣資本公司，在昆山擁有在地資源，可望為昆山奇美新產線運作帶來實質幫助。（編輯：楊凱翔）1081025

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