商總提13項政策建言 籲政府三修一例一休

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）商總今天對政府提出政策建言書，並呼籲針對一例一休進行三度修法。商總指出，服務業多反映彈性不足，盼可增每月加班時數、彈性挪移休假日，增訂服務業專章，促勞資雙贏。

中華民國全國商業總會今天舉辦「2019年台灣服務業發展政策建言發表」記者會，商總理事長賴正鎰出席記者會。

賴正鎰說，一例一休實施至今爭議不斷，尤其修法後，仍不足以因應服務業的彈性使用，像是旅館、餐飲與遊覽車業等業者排班常出現問題，建議政府針對一例一休再進行三度修法，商總盼爭取每月加班時數上限可增加到60小時，可彈性挪移休假日，恢復休假日的加班費為2倍計算，保障業者經營彈性與勞工權益。

他進一步表示，建議政府在勞基法中增訂服務業專章，並在2年內召開各業別勞資對話座談，促進勞資雙贏。

商總也呼籲政府應積極加入國際經貿組織。賴正鎰說，各國都在積極進行貿易協商，像韓國、日本及大陸近年積極與各國簽訂FTA，台灣要維持國際競爭力就要設法趕緊加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），並簽訂FTA，避免台灣被邊緣化。

此外，兩岸簽訂兩岸經濟合作架構協議（ECFA）期限將至，賴正鎰說，若ECFA終止，將衝擊相關產品出口，政府應延續ECFA，持續兩岸經貿與觀光交流，設法與中國談判延續，加速通過兩岸監督條例、服貨貿協議，才能共享商機。

賴正鎰建議，將交通部觀光局升格為「觀光署」，甚至是「觀光旅遊部」，投入更多人力經費，以提振觀光發展。利用台灣天然優勢，打造出多元化觀光特色，力拚台灣在2022年時，觀光人次能突破2000萬，朝3000萬人次觀光大國邁進。

商總提出多項建言，包括政府制定短中長期國家發展計畫；香港資金轉戰新加坡，台灣應爭取成為亞太金融中心；新移民法納投資，吸引白領專業人才來台；檢視能源政策，核能應延用到綠能成熟；政府應爭取更多台資回流，建議放寬投資項目、縮短管制年限以及調降稅率，爭取10兆元資金回台。（編輯：紀淑芳）1081025