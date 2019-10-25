當天交貨成本貴森森 亞馬遜一季運費3000億元

（中央社記者周世惠舊金山24日專電）美國電商龍頭亞馬遜表示，目前每天有百萬個商品以1日交貨的方式送到消費者手上。但為了維持這項服務，光是第3季的運費支出就高達97億美元（約3000億新台幣）。

亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）今天在書面聲明中表示，「每天有百萬個商品以當天交貨的速度送給消費者，今年已經送出超過幾千萬個一天到貨的訂單。」

貝佐斯在聲明中說：「這是很大的投資，也是長遠要做的事情。」為了加速送貨、拉開與其他競爭者的距離，亞馬遜將僱用更多軟體工程師、零售專才擴建亞馬遜的網路服務系統（Amazon Web Services,AWS）。

目前亞馬遜全球的員工數包括全職與兼差為75萬人，第三季增加了將近10萬人。

亞馬遜財務長歐薩夫斯基（Brian Olsavsky）被媒體追問，說出亞馬遜的運費支出在第三季達97億美元，以兩倍於銷售的速度成長。亞馬遜今天公布第3季財報，銷售數字拉高，但獲利比去年同期下滑27%。

亞馬遜在今年4月宣布，Prime會員在美國境內享有1日收貨的服務，這改寫了原本下單到收貨需時兩天的速度。Prime會員一年支付119美元的年費給亞馬遜。

中央社記者日前採訪亞馬遜在北加州的倉儲，第三方廠商把商品寄放在倉儲，從選貨、挑貨、包裝到運送由亞馬遜一手包辦，倉儲內的機器人與作業員平行分工、智慧運作，以利快速送達消費者手中。

為了實現消費者一日收貨的承諾，亞馬遜寄送的方式主要仰賴貨運而非空運，名為任務中心的亞馬遜倉儲多數位在靠近大都會附近的郊區。（編輯：高照芬）20191025