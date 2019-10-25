台股週線上漲115.9點 汽車類股漲最多

（中央社記者潘智義台北25日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在11296.12點，週線上漲115.9點，漲幅約1.04%。產業指數漲幅以汽車類指數上漲4.17%最大，跌幅最大為資訊服務類指數下跌0.7%。

證交所指出，本週未含金融類指數上漲102.09點，漲幅約1.08%；未含電子類指數上漲122.09點，漲幅約0.83%；未含金融電子類指數上漲105.47點，漲幅約為0.86%。

今天全體上市公司市值為新台幣34兆2041.05億元，較上週10月18日市值33兆8544.09億元增加3496.96億元，增幅約為1.03%。

本週集中交易市場總成交金額為6441.45億元，全體上市股票成交金額為5921.16億元，股票成交量周轉率為1.48%。

上市股票各產業本週成交金額前3名依序為半導體類1587.32億元，占全體上市股票交易金額26.81%；電子零組件類1339.45億元、光電類708.63億元，分別占全體上市股票交易金額22.62%及11.97%。

本週台股成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類7.49%、光電類3.72%及半導體類2.59%。

累計今年初開盤迄今共195個交易日，集中市場總成交金額為22兆9416.56億元，市場日平均成交金額為1176.5億元；股票成交量周轉率為58.21%，股票日平均成交量周轉率為0.3%。（編輯：張良知）1081025