中裕第3季每股虧損1.28元 第4季拚獲利

（中央社記者韓婷婷台北25日電）中裕公布第3季財報，因提列新台幣2.72億元一次性製程開發費用，單季每股虧損擴大至1.28元。法人看好中裕良率改善，毛利率已拉高至47%，預期第4季獲利轉正。

中裕第3季營收2.11億元，毛利率47%，營業損失2.49億元，稅後虧損3.23億元，每股稅後虧損1.28元；累計前3季營收4.95億元，平均毛利率30%，稅後虧損4.95億元，每股虧損1.97元。

中裕財務長陳怡成表示，第3季營業損失達2.49億元，主要是委託三星製程開發費用第3季提列2.72億元，帳列研究發展費用。另外因持有Theratechnologies公司股票價格下跌，第3季及前3季分別認列未實現評價損失7845萬元及1.26億元。

陳怡成表示， 由於先前生產良率較差，第2季毛利率僅17%，第3季良率拉升約2倍，大幅降低生產成本，使第3季毛利率大幅提高至47%。預期未來在生產良率穩定下，毛利率將可維持在此一基礎；第4季如果沒有一次性的製程開發費用認列，將有助於獲利表現。

中裕靜脈注射劑型愛滋病新藥TMB-355（商品名稱Trogarzo）於2018年3月7日獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）生物製劑藥品上市查驗登記（BLA）核准，是中裕首支在美上市銷售的新藥，於2018年第2季開始貢獻營收；今年9月26日再獲歐盟執委會EC（European Commission）新藥上市核准。

隨著靜脈劑型的成功發展，中裕進行靜脈推注劑型研發，三期試驗預計在2020年第1季結束，有望在2020年中取得美國FDA藥證。

另外，10月2日中裕自美國國家衛生研究院（NIH）協議技轉一項愛滋病新藥最新專利抗體技術VRC07-523LS，預計將結合第3代新型單株抗體藥物，搭配成全抗體的長效型注射療法。

陳怡成表示，為了讓資源更有效應用，董事會今天決議聚焦在蛋白質新藥的核心技術，全力投入於愛滋病生物製劑新藥計畫，因此捨棄小分子化學新藥的研發。（編輯：張良知）1081025