iPhone 11燒旺蘋概股 台股氣勢如虹

iPhone 11銷售優於市場預期，蘋果股價屢創新高，外資看旺蘋果供應鏈動能，市場青睞蘋果與5G概念股，本週台股也氣勢如虹，指數連創29年新高，投顧仍看好多頭格局不變。中央社記者江明晏攝 108年10月26日

（中央社記者江明晏台北26日電）iPhone 11系列新機銷售優於市場預期，蘋果股價屢創新高，外資看旺蘋果供應鏈動能，積極加碼蘋果與5G概念股，帶動本週台股氣勢如虹，指數連創29年來新高，法人仍看好多頭格局不變。

蘋果iPhone 11系列熱銷，加上業界預期蘋果明年可能推出更具價格吸引力的iPhone SE 2，推升蘋果成長動能，激勵蘋果股價持續走強，近期屢創新高，市值首次站上1.1兆美元大關。

美系外資上修第4季新款iPhone出貨預測至5500萬支，分別上調iPhone 11和11 Pro出貨200萬支和100萬支，達到2800萬支及1300萬支，但高價款iPhone 11 Pro Max則下修200萬支，預估為1400萬支；整體新機加入舊機的總出貨預估，由7300萬支上調到7400萬支。

美系外資觀察，新款iPhone買氣持續延燒，尤其以低價款的銷售最為搶眼，加上市場因應12月美國對大陸新一輪關稅仍可能生效，出現提前拉貨潮，看好第4季iPhone出貨仍有機會優於預期。

另一家美系外資指出，原本預期高階智慧型手機市場，將在4G轉換到5G的過程中面臨調整轉型，今年第4季出貨可能下滑；但現在看來，市況沒有想像中那麼糟，主因iPhone 11銷售優於預期，更看好蘋概股動能將延續到2020年上半年。

此外，除了今年第4季和明年第1季基期較低、有利業績成長外，主打中階市場的新款iPhone SE 2也可能在明年第1季亮相，有助抵銷淡季效應。

個股而言，外資欽點台積電、鴻海、大立光、穩懋、玉晶光等蘋果概念股，主要負責代工iPhone 11的和碩也受法人青睞。和碩日前公布9月營收新台幣1577.15億元，月增60.3%，年增31.5%，為今年單月新高；法人預估，iPhone 11拉貨動能將延續至第4季，推升和碩營收旺到11月。

另一美系外資看好鴻海明、後年iPhone 組裝、網通、雲端等事業復甦，帶動公司整體利潤回升。美系外資指出，市場預估2020至2021年iPhone出貨量將年增9至10%。隨著雲端需求增加及全球5G服務陸續啟動，將帶動鴻海網通及雲端事業復甦，有助鴻海利潤提升。

台股本週上漲115.9點，漲幅約1.04%，週線拉出連2紅，多頭氣勢不減，刷新29年來紀錄。

投顧認為，近期指數上揚時出量，震盪拉回時量縮，價量維持正向格局，且外資資金仍持續流入，市場氛圍維持樂觀。目前指數在技術面上維持中長期多頭格局態勢不變，資金持續湧入下短期仍有創高的可能，近期高點有機會先挑戰11400點。

展望後續，投顧法人依舊抱持樂觀態度，有4大理由，包括美國企業營運展望樂觀，第4季獲利表現可期，有利美股持續盤堅向上；其次，台灣經濟前景正面，受惠第4季進入歐美年終銷售旺季、蘋果新品上市效應，加上5G基礎建設、市場預期10月整體外銷訂單金額將較9月增加，有利台股再創新高。

從技術面觀察，台股盤中再創29年來新高11347.18點，外資連續買超10天，偏多格局不變；而多家外資看好鴻海可望受惠於iPhone出貨量增加，陸續調高目標價，激勵鴻海股價，也有利台股後市表現。（編輯：張良知）1081026