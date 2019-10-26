iPhone 11發威 蘋果豪奪台灣9月近7成銷售額

（中央社記者江明晏台北26日電）iPhone 11系列開賣以來全球熱銷捷報頻傳，平價版的iPhone 11尤其受青睞，靠著新機爆發力，蘋果也重登台灣9月手機市場銷售量市占冠軍，更拿下台灣近7成銷售額。

蘋果iPhone 11系列3款新機在9月20日全球開賣，受惠蘋果「不漲反降」價格策略奏效、今年新機沒有支援5G的疑慮，加上舊機降價幅度高，整體銷量衝高。

iPhone 11系列熱銷，根據GSMArena網站報導，美國券商 Rosenblatt Securities分析師張軍（Jun Zhang）預計，蘋果iPhone 11開賣1個月已售出1200多萬支，蘋果準備進一步將iPhone 11的產量提高約160萬支；但和去年iPhone XS和iPhone XS Max銷量相比，預計iPhone 11 Pro和 iPhone 11 Pro Max開賣1個月的銷量，則較去年同時期低15%。

國外科技網站BGR報導，消費統計機構CIRP報告指出，消費者尤其喜愛平價型iPhone旗艦機，而非頂級iPhone機型；iPhone 11占3款最新iPhone手機銷量的一半，若加上iPhone XR，兩款平價款iPhone旗艦機的銷量幾乎占了第3季美國iPhone總銷量的一半。

國內電信業者普遍預估今年iPhone新機較去年同期增加1.5到3成，且初期雖較多果粉鎖定大螢幕的高價款iPhone 11 Pro系列，但時間拉長後，價格親民的iPhone 11更受市場青睞。

按照慣例，每年9月台灣手機市場均受惠iPhone新機挹注，銷量大幅回溫。市調機構數據顯示，今年9月整體銷量回到60.9萬支的水準，優於8月的55萬支左右，而蘋果也再度從三星手中奪回銷售量市占第一名寶座。

市場調查機構的數據顯示，台灣9月手機銷售量市占率前6大品牌依序為蘋果、三星、OPPO、華碩、宏達電、華為；銷售額市占率前6大品牌則是蘋果、三星、OPPO、華碩、Sony、華為。

值得注意的是，9月蘋果一舉奪下了高達68.9%的銷售額，換言之，蘋果單家廠商就占領台灣手機市場近7成的銷售額，銷售實力令其他廠商難以匹敵。

熱銷的前10款手機中，蘋果與三星各有4款進榜、OPPO則有2款。蘋果最低價的iPhone 11 128GB獨占鰲頭，去年的低價版 iPhone XR 128GB受惠降價，銷售動能持續，三星的Note 10+旗艦機也延續氣勢熱銷。

台灣蘋果官網顯示，訂購到貨最晚的機型是iPhone11 綠色款，費時7到14個工作天，比iPhone 11 Pro系列的夜幕綠和其他機型更為搶手。（編輯：楊玫寧）1081026