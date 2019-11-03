網路詐騙又一樁 中油週年慶臉書抽獎是假的

（中央社記者廖禹揚台北3日電）台灣中油公司今天表示，近來有不肖分子設立「中國石油」臉書粉絲專頁，舉辦年終週年慶抽獎活動，提醒民眾勿上當參與及轉傳，並將視情況採取法律行動。

中油商標多次遭盜用，近期又添新案，中油今天發布新聞稿表示，臉書近日出現「中國石油」粉絲專頁，盜用中油寶寶及中油官方臉書專頁圖檔，舉辦「中油年終週年慶送加油券、送獎金」活動，宣稱只要留言「我愛中油」即可抽免費加油券及新台幣5000元至1萬元不等獎金。

中油澄清，目前並未舉辦上述活動，呼籲民眾勿參加及轉傳。截至發稿，該假冒專頁已遭刪除。

中油表示，近年網路及手機APP出現諸多詐騙手法，以在手機APP及假冒官方臉書粉絲專頁的出現頻率最高，中油提醒，官方所有行銷活動都會以正式發布新聞稿、官網或授權加油站現場公告為依據，若民眾發現類似蓄意詐騙行為或內容，可提出檢舉或直接向中油查證，避免更多人受害。

中油並表示，將主動瞭解此案，並視情況採取法律行動，以確保中油資訊及消費者交易安全，維護消費大眾權益。（編輯：黃國倫）1081103