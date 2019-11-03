更多編輯台推薦新聞：
攀飛機起落架試圖偷渡 各國案例層出不窮
國際

攀飛機起落架試圖偷渡 各國案例層出不窮

早安世界》蔡賴初選後首度同框 韓朱台南合體輔選
早報

早安世界》蔡賴初選後首度同框 韓朱台南合體輔選

Google砸645億收購Fitbit 進軍穿戴裝置市場
科技

Google砸645億收購Fitbit 進軍穿戴裝置市場

一週大事／首里城大火焚毀約3成文物 專家揭迅速延燒主因
一週大事

一週大事／首里城大火焚毀約3成文物 專家揭迅速延燒主因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

網路詐騙又一樁 中油週年慶臉書抽獎是假的

最新更新：2019/11/03 11:11
近來有不肖份子設立「中國石油」臉書粉絲專頁，舉辦年終週年慶抽獎活動，台灣中油公司3日澄清此為假活動，將視情況採取法律行動。圖為盜版粉絲專頁。（中油提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年11月3日
近來有不肖份子設立「中國石油」臉書粉絲專頁，舉辦年終週年慶抽獎活動，台灣中油公司3日澄清此為假活動，將視情況採取法律行動。圖為盜版粉絲專頁。（中油提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年11月3日

（中央社記者廖禹揚台北3日電）台灣中油公司今天表示，近來有不肖分子設立「中國石油」臉書粉絲專頁，舉辦年終週年慶抽獎活動，提醒民眾勿上當參與及轉傳，並將視情況採取法律行動。

中油商標多次遭盜用，近期又添新案，中油今天發布新聞稿表示，臉書近日出現「中國石油」粉絲專頁，盜用中油寶寶及中油官方臉書專頁圖檔，舉辦「中油年終週年慶送加油券、送獎金」活動，宣稱只要留言「我愛中油」即可抽免費加油券及新台幣5000元至1萬元不等獎金。

中油澄清，目前並未舉辦上述活動，呼籲民眾勿參加及轉傳。截至發稿，該假冒專頁已遭刪除。

中油表示，近年網路及手機APP出現諸多詐騙手法，以在手機APP及假冒官方臉書粉絲專頁的出現頻率最高，中油提醒，官方所有行銷活動都會以正式發布新聞稿、官網或授權加油站現場公告為依據，若民眾發現類似蓄意詐騙行為或內容，可提出檢舉或直接向中油查證，避免更多人受害。

中油並表示，將主動瞭解此案，並視情況採取法律行動，以確保中油資訊及消費者交易安全，維護消費大眾權益。（編輯：黃國倫）1081103

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報