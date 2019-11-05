專家：培育人才不只看智商 應注重情緒管理

7th Mind公司執行長安德瑞亞塔（Britt Andreatta）5日在人才循環大聯盟高峰會發表專題演講指出，培養人才很重要的一點是看情緒智商，很多事情可以由機器完成，但是培育人才需要注重情緒管理。中央社記者吳家豪攝 108年11月5日

（中央社記者吳家豪台北5日電）7th Mind公司執行長安德瑞亞塔今天在人才循環大聯盟高峰會表示，培育人才不只看智商，更要注重情緒管理；她也強調提升創意與創新的做法不同，接近大自然有助於提升創意。

美國在台協會（AIT）、人才發展協會及經濟部工業局今天在南港展覽館2館共同舉辦首屆「人才循環大聯盟高峰會」，全球著名的學習和領導力思想領袖安德瑞亞塔（Britt Andreatta）以「神經科學的創新」為題發表專題演講。

安德瑞亞塔說，創意（creativity）與創新（innovation）不同，創意是一種潛能，是心裡面想到的新想法，創新是把這些想法落實。傳統上談到創意，比較與IQ（智商）有關，例如數理、邏輯、語言能力等；然而培養人才很重要的一點是看情緒智商，很多事情可以由機器完成，但是培育人才需要注重情緒管理。

她強調，人腦裡的神經元比天上的星星還多300倍。當人類看到以前沒看過的東西，就會產生靈感，並留存在腦部。從企業角度來看，有些人才對邏輯分析比較強，有些人比較擅長直覺，需要讓組織內的人才知道自己的優勢在哪，並放在對的位置上。

安德瑞亞塔說，很多人的靈感乍現可能不是在讀書的時候，而是在淋浴、洗澡時，因為處於一個和諧的環境。海浪或驚濤駭浪都可以刺激人們的想法，因為人的身體就是來自大自然的成分，有時候要思考如何讓人才接近大自然，讓他們的腦袋有機會湧現創意。

至於刺激創新的做法與創意不同。安德瑞亞塔認為，創新有兩大重要路徑，一個是突破（breakthrough），一個是漸進式（incremental）。突破路徑可能與很多顛覆性的想法有關，漸進式路徑則是一小步一小步改善現有流程。

她進一步表示，組織有5大策略可以提升創新。第一，同時投資突破與漸進式路徑。第二，建立明確的流程。第三，擴大創新的來源。第四，專注於執行，把好的想法付諸實行。第五，建構對的環境與文化，例如提供能支持創新行動的管道和工具，並且讓創新成為組織日常生活的一部分。（編輯：張均懋）1081105