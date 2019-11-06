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台積電第4季資本支出估創新高 三星同登峰

最新更新：2019/11/06 09:45

（中央社記者張建中新竹6日電）研調機構IC Insights預估，台積電第4季資本支出將達51.47億美元，將刷新歷史新高紀錄，三星（Samsung）第4季資本支出也將達79億美元，將同創歷史新高。

半導體廠資本支出大者恆大趨勢成形，IC Insights預估，今年資本支出前5大半導體廠包括三星、英特爾（Intel）、台積電、SK海力士（Hynix）及美光（Micron），占整體半導體廠資本支出比重將攀升至68%，將創歷史新高。

其中，台積電7奈米製程客戶需求強勁，第4季7奈米營收比重將達33%規模，IC Insights預期，台積電第4季資本支出將達51.47億美元，將較第3季大增64%，主要用於增加7奈米及5奈米製程產能。

IC Insights預估，三星第4季資本支出將達79億美元，將較第3季增加81%，並將較2017年第4季創下的68.77億美元前波高點高出約15%，主要用於建立記憶體基礎架構，以滿足中長期需求。

三星今年資本支出將約199億美元，將較去年減少約8%，IC Insights表示，三星2017年至2019年資本支出合計將達658億美元，仍將較英特爾同時期資本支出高出約53%，並是中國本土半導體供應商同時期總資本支出的2倍以上，可見三星積極力保領先地位。（編輯：趙蔚蘭）1081106

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