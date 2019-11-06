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貿易戰餘波盪漾 德微保守看明年首季

最新更新：2019/11/06 10:04

（中央社記者江明晏台北6日電）德微科技第3季因產品組合影響毛利，每股賺0.68元，累計前3季EPS 1.77元；德微預估美中貿易戰仍使下游客戶拉貨趨於保守，將影響至明年第1季，但仍看好5G世代推升營運成長。

德微科技第3季合併營收4.08億元，稅後淨利約3000萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.68元，累計前3季EPS則為1.77元。

第3季毛利率19.86%，季減1.88個百分點，主要在於產品銷售組合影響第3季毛利表現。

德微10月合併營收1.37億元，較去年同期減少1.15%，累計前10月合併營收達12.86億元，則年增2.88%。

德微指出，今年以來全球電子業受到美中貿易戰影響，公司合併營收表現雖仍維持與去年同期相當，但在市場信心不足下，影響高階產品訂單進度，在產品銷售組合不利毛利表現下，導致德微第3季整體表現略低於預期，預估明年第1季景氣仍趨於保守。

展望未來，德微指出，美中貿易戰使全球電子產業市況不明，下游客戶拉貨趨於保守，預計影響至明年第1季，然而隨著5G世代來臨，各終端裝置內需要更高階安全的二極體，以因應瞬間強大電流，德微以高標準研發設計，有助於5G裝置爆發期推升營運成長。（編輯：趙蔚蘭）1081106

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