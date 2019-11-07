全錄傳欲收購惠普 股價大漲為結親鋪路

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）影印機廠商全錄（Xerox）據傳有意收購個人電腦及列印機大廠惠普（HP），今天兩家公司股價大漲，顯示雙方股東可能樂見其成，為這對光芒黯淡的昔日明星企業結親鋪路。

華爾街日報昨晚引述知情人士說法報導，全錄考慮以現金加股票收購惠普，董事會已討論可能性。截至昨天收盤，惠普市值約272億美元，規模比全錄大兩倍多。全錄據傳將溢價收購，但是否正式出價、收購能否成功，仍在未定之天。

受此消息激勵，今天惠普股價一度飆漲近18%，終場大漲6.4%，收在19.57美元；全錄股價勁揚3.6%，收在37.66美元。報導指出，股價大漲意味雙方股東可能點頭答應兩家公司結親。

全錄成立於1906年，年營收近100億美元，大多源自向企業出租與維護影印機與大型列印機。惠普曾貴為全球最大個人電腦（PC）製造商，2015年與惠普伺服器事業分離後，主要銷售小型列印機和耗材，上個會計年度營收超過580億美元。

據報導，全錄出價將低於每股23美元。

全錄有意「蛇吞象」，背後有銀彈支援是關鍵。全錄出脫與富士軟片控股公司（Fujifilm Holdings）合資事業25%股權後，預計進帳23億美元。此外，消息人士透露，全錄已獲得一家大型銀行融資承諾。

全錄與惠普都曾是家喻戶曉的科技公司，但隨著文件列印需求下滑，兩家公司光芒日漸黯淡，近年都在嘗試削減成本。兩家公司如果合而為一，有望節省超過20億美元開支。

惠普新執行長羅雷斯（Enrique Lores）上週才走馬上任。面對全錄有意求親，惠普的態度將左右收購案能否成局，但惠普至今尚未表態。

摩根大通（JPMorgan Chase）分析師柯斯特（Paul Coster）在研究報告中表示，全錄收購惠普看似可行且有價值，兩家公司合併後可加快創新腳步，但缺點在於交易規模與複雜性，節省成本可能也要多年才能見效。（編輯：王永志）1081107