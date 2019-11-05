富士軟片棄併全錄 23億美元買富士全錄納子公司

（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本精密機器大廠富士軟片控股，今天宣布放棄併購美國全錄（Xerox）公司，改以23億美元買下合資公司富士全錄中全錄的25%持股，將富士全錄納為全資子公司。

日本經濟新聞報導，富士軟片將以23億美元（約新台幣704億元）買下美國全錄所持有富士全錄（Fuji Xerox）的25%股份，今天雙方簽約，預定本月內完成交易。

富士全錄將持續供應產品給全錄及其他歐美市場的客戶，商業活動也將擴展至周邊領域，以提高收益。

2018年1月，富士軟片宣布併購全錄，但去年5月全錄的大股東反對而片面毀約。為此，富士軟片向美國法院狀告全錄，要求賠償約1100億日圓（約新台幣311億元）。現在，富士軟片決定將富士全錄納為全資子公司後，將撤銷對全錄的提告。

今天下午5時（台灣時間4時），富士軟片董事長古森重隆在東京召開記者會時表示，有人認為事務機文件產品事業已是成熟產業，但他不認為是那樣，富士全錄的銷售範圍將擴展到全球。

富士全錄是成立於1962年的事務機廠商，目前美國全錄持股25%，富士軟片持股75%。富士軟片將富士全錄完全子公司化之後，可望在年度財報中挹注母公司合併純益約200億日圓。

富士軟片估計2024年4月起的會計年度，富士全錄的年營收將增至1.3兆日圓，較2018年度增加約3成。（編輯：韋樞）1081105