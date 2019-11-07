反送中後港人投資案大增 經部：嚴加審核

（中央社記者廖禹揚台北7日電）經濟部投審會表示，今年港人來台投資申請量較往年大增，1到9月核准案件增加逾3成，更有數百案待審，尤其在反送中事件發生後有激增傾向，為避免假投資、真移民，會針對投資人背景及投資計畫嚴加審核。

據投審會統計，今年1到9月核准港人來台投資案共867件，較去年同期650件成長33%，官員坦言，「今年業務量的確增加很多」，尤其在反送中事件發生後有激增傾向，其中多為投資額新台幣600萬元的申請案，且以批發、零售等門檻較低的業別樣態居多。

依照香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法規定，香港及澳門居民在台投資600萬元以上，即可申請在台居留。

官員強調，原則上仍歡迎香港年輕人與企業家來台投資，但對於背景特殊的投資人，例如在中國出生、年紀較大且已退休的中老年人，都會進一步要求提出相關證件，證明在中國已沒有戶籍等。

此外，也有不少案件並沒有詳細投資計畫，為避免空殼公司來台假投資、真移民，官員說，也都會要求申請人提出詳細計畫，並在審核時考量對台灣就業是否是否有具體貢獻。（編輯：張均懋）1081107