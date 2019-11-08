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緯穎第3季毛利率創高 2外資維持加碼評等

最新更新：2019/11/08 11:22

（中央社記者吳家豪台北8日電）伺服器大廠緯穎第3季毛利率7.5%創單季新高，美系外資看好2020年將提升亞馬遜伺服器市占，維持加碼評等，目標價升到580元；另一家美系外資重申加碼評等和目標價655元。

緯穎股價今天上漲11元開出，盤中最高來到515元、漲幅超過3%。

美系外資發布研究報告指出，緯穎今年第3季毛利率創高，主要受惠於客戶及產品組合優化、零組件成本降低。展望第4季，預期臉書（Facebook）伺服器支出將明顯增加，加上微軟伺服器需求反彈及新客戶開始貢獻營收，推估緯穎第4季營收將季增28%。

根據美系外資觀察，緯穎2020年有望提升亞馬遜（Amazon）伺服器市占率，但臉書伺服器業務面臨EMS（電子製造服務）廠商的潛在競爭，訂單成長可能不如預期，將緯穎2020年、2021年每股盈餘預估值下修1%、2%至39.89元、48.56元，維持「加碼」投資評等，目標價從500元調高到580元。

另一家美系外資認為，市場過度擔憂緯穎市占恐遭廣達侵蝕的風險，目前看來今年第4季展望仍不受影響，在強勁需求下，預期緯穎第4季營收將季增36%至新台幣452億元，推估2019年全年淨利將年增7%至60億元；為反映第3季財報，將2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值皆調高1%至34.15元、47.08元、59.9元，並重申「加碼」投資評等和目標價655元。（編輯：郭萍英）1081108

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