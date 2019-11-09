台業者參與馬國食品展 盼點燃新南向商機

（中央社記者郭朝河吉隆坡9日專電）馬來西亞國際食品展於8日至10日舉行3天，台灣有12家廠商參與盛會，希望透過獨特創新的產品，將台灣經貿活動拓展至東協市場。

馬來西亞國際食品展主題為「食在大馬」，吸引包括台灣、香港、日本與泰國等20個國家與地區商家參展。參觀展覽民眾對台灣美食、保健品、日常用品與旅遊相關訊息抱持高度興趣。

馬來西亞原產業部長郭素沁今天參觀台灣街，她說，現場聚集超過300樣的食品與產品，並看到馬國三大種族都前來採購，推動各國之間的經貿活動。

她表示，不同國家的產品能放在同個展覽場館，不僅能讓民眾大開眼界，也能激勵各國中小型企業發展。

一名台灣業者表示，馬來西亞民眾對許多產品都感興趣，其中許多人對堅果抱持好奇，因為馬國沒有生產低溫烘焙的堅果，而養生茶、水果茶與醬料的詢問度也很高。另外馬來人與印度人對刺繡產品也非常有興趣。

在保健品方面，一名中醫業者認為，馬國華人對台灣保健產品很推崇，每年來大馬展覽都獲得很好迴響，其中有許多老客戶都回流購買產品。配合政府新南向政策，業者也都表示將會積極在東南亞國家推廣，尋找更多經銷與代理商機。

業者也補充，比起其他東南亞市場，馬國華人對兩岸三地的資訊非常熟悉，加上沒有語言溝通障礙，產品推廣比其他國家來得容易，透過這種展覽能趁機刺激台灣商品外銷的市場。（編輯：王永志）1081109