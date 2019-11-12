全國及六都住宅價格指數平穩 僅北市下跌

內政部發布108年第2季全國及六都住宅價格指數，其中全國住宅價格指數較上季上漲0.49%。（內政部提供）

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）內政部今天發布108年第2季全國及六都住宅價格指數，持續呈平穩趨勢。全國住宅價格指數為101.59，較上季上漲0.49%；六都部分，台北市較上季下跌0.52%，其餘直轄市都較上季小幅上漲。

內政部發布108年第2季全國及六都住宅價格指數，其中，全國住宅價格指數為101.59，較上季上漲0.49%，較去年同季上漲1.51%。六都部分，台北市較上季下跌0.52%；新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市則分別較上季上漲0.19%、0.01%、0.22%、1.44%及0.58%。

內政部表示，整體而言，本季全國及六都住宅價格指數變動不大，持續呈現平穩趨勢。

有關108年第2季全國及六都住宅價格指數變動，內政部指出，除台南市（季變動值為1.44%）因交易量熱絡帶動住宅價格波動相對明顯外，全國及其他直轄市住宅價格指數季漲跌幅皆於1%內微幅波動。由於這一季的住宅價格指數變動幅度均相當小，後續住宅價格趨勢仍有待持續觀察。

內政部表示，住宅價格指數採「類重複交易法」編製，透過尋找類似成交案例的概念，搜尋與當季2樓以上集合式住宅（公寓、華廈、住宅大樓、套房、透天厝）交易案例高度相似並具有替代性的相似房屋，計算不同時點的價格變動情形，作為衡量住宅市場價格變動的參考指標。

此外，內政部今天也發布108年第2季房價負擔能力指標統計結果。經統計，108年第2季全國貸款負擔率為36.06%，較上季上升0.53個百分點，較去年同季下降0.84個百分點，房價負擔能力為略低等級；房價所得比則為8.79倍，較上季上升0.13倍，較去年同季下降0.21倍。

內政部12日發布108年第2季房價負擔能力指標統計結果，全國貸款負擔率為36.06%。（內政部提供）

內政部表示，本季貸款負擔率雖較上季上升，但仍屬自105年第2季以來第3低，以長期趨勢觀察，房價負擔能力有逐漸提升的趨勢。

內政部指出，房價負擔能力指標是參考貸款負擔率及房價所得比2項指標以衡量對房價可負擔的程度，數值越低表示負擔能力越高，並依據當季房價中位數與所得中位數的關係計算而得。這季因房價中位數較上季上漲，導致貸款負擔率及房價所得比呈現上升的趨勢。

內政部說明，房價負擔能力指標中的貸款負擔率，其比例越大者，表示其房價負擔能力越低。依照不同比例區分為可合理負擔、略低、偏低、過低4種不同的房價負擔能力等級。（編輯：張均懋）1081112