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永豐金獲利創5年同期新高 審慎樂觀看明年

最新更新：2019/11/12 16:51
永豐金12日下午召開法說會會前記者會，總經理朱士廷（中）公布金控前3季獲利創5年來同期新高。中央社記者劉姵呈攝　108年11月12日
永豐金12日下午召開法說會會前記者會，總經理朱士廷（中）公布金控前3季獲利創5年來同期新高。中央社記者劉姵呈攝　108年11月12日

（中央社記者劉姵呈台北12日電）永豐金今天公布前3季獲利創5年同期新高，總經理朱士廷表示，美中貿易戰緩和、台商回台等利多效應，審慎樂觀看待台灣明年初景氣；另為因應中國經濟下行風險，將慎選客群、嚴控逾放。

永豐金下午召開法說會，會中公布今年前3季累計稅後純益新台幣95.5億元，較去年同期成長20.5%，創下2014年以來同期新高，也超越2018年全年獲利；每股稅後盈餘（EPS）0.85元，年化股東權益報酬率（ROE）8.87%，每股淨值12.94元。

朱士廷表示，受到美中貿易戰緩和、上市櫃公司獲利表現、台商回台、選舉等利多效應，對台灣第4季至2020年年初整體經濟景氣，抱持著審慎樂觀態度。

此外，永豐銀行自2014年起南京子行開業後，陸續設立上海、廣州、成都等3家分行，投資人關心海外布局，朱士廷表示，永豐是以台灣為主要根據地，持續布局海外，除了近期開幕的成都分行外，目前還有一家在東南亞的分行也在申請中。

朱士廷說，不可否認中國的經濟有下行的情況，但還是維持一定的成長率，永豐會審慎因應中國的經濟風險，他提到，像是挑選當地的客戶會較為嚴謹保守，且目前有3至4成的客群都是台商，銀行也都嚴格掌控當地的逾期放款。

另一方面，永豐金前3季累計淨收益為278.5億元，較去年同期成長11.0%，其中利息淨收益118.3億元，手續費淨收益84.7億元，較去年同期成長5.7%。朱士廷表示，主要是因為子公司永豐銀行及永豐金證券的財富管理手續費收入皆較去年出現雙位數成長。

永豐銀行方面，今年前3季累計稅後純益為79.3億元，較去年同期成長2.5%，也同步創下自2014年來同期新高；其中，前3季的手續費淨收益金額為50.9億元，較去年同期成長18.9%，永豐銀行總經理莊銘福表示，主要是受惠於財富管理及放款手續費收入分別成長18.0%、54.2%。

再者，永豐銀第3季存款與放款也迅速成長，季底總存款較去年同期成長20.0%，總放款較去年同期成長16.0%，皆出現雙位數成長。

永豐金證券方面，今年前3季累計稅後純益達14億元，較去年同期大幅成長141.7%，創10年來同期新高；其中，複委託手續費收入顯著成長，帶動整體手續費淨收益達12.9億元，較上季成長11.9%；另外，財管信託業務也以35.4億元的增加規模，拿下今年前3季的獲利成長王。（編輯：鄭雪文）1081112

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