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因應貿易戰英業達檳城出貨 5G伺服器逐步增溫

最新更新：2019/11/12 20:05

（中央社記者潘智義台北12日電）筆電代工及伺服器廠英業達今天在線上法人說明會指出，5G伺服器將陸續出貨，因應美國對中國輸美產品加徵關稅，旗下智慧裝置製造商英華達已自馬來西亞檳城出貨。

英華達總經理何代水表示，採取全球深度生產模式，上海雖是生產基地，但人工等成本都已相對偏高，所以才會找到南昌做為輔廠，但南昌運作還沒加溫，就因為美中貿易戰，配合客戶到馬來西亞檳城生產銷美產品，因此，現在讓台北、上海扮演設計中心，開發新產品到上海試產，再移到其他生產基地量產。

何代水說，推動全球深度生產模式就是為了降低客戶成本，提升毛利率。

他指出，今年智慧裝置包括智慧手機、穿戴式裝置、智慧家庭裝置等，上、下半年營收比約為4比6，全年表現可望略優於去年。

英業達表示，前3季個人電腦（PC）相關產品，需求優於去年同期，但伺服器占營收比重下降，隨著明年邁入5G行動通訊時代，今年下半年5G伺服器出貨逐漸增溫。

英業達統計，第3季合併營收新台幣1287.08億元，較第2季成長1%，但較去年同期減少9%。歸屬母公司淨利10.64億元，季減22.05%，每股稅後盈餘0.3元。

英業達說明，第3季獲利減少，主因匯損6.15億元拖累，甚至前3季匯損合計4.4億元，顯見第3季匯損吃掉前兩季累計的匯兌收益；匯損主要來自人民幣，其次為捷克幣。

英業達前3季累計合併營收3713.75億元，與去年同期相當，歸屬母公司淨利41.25億元，較去年同期減少約18.7%，每股稅後盈餘1.15元。（編輯：楊玫寧）1081112

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