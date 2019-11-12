銀行授信人員賣保單 金管會擬禁領佣金

（中央社記者劉姵呈台北12日電）為防堵銀行行員勸誘客戶借錢或解定存去買保單，金管會主委顧立雄今天透露，研議從「獎酬制度」著手，未來銀行授信部門人員賣保單，不能拿保險業務員的佣金。

金融監督管理委員會保險局近期正在研議，未來僅有銀行理財專員才能銷售儲蓄險及投資型保單，其他如授信、存匯人員皆不能銷售，最終結果將在11月底定案，保險局今天也邀集保經、保代業者討論業務管理規則。

根據壽險公會統計，保險公司業務員、銀行、保經代3大保險通路，以銀行為最大宗，全台保費收入有超過5成來自銀行。再者，因銀行大多設有保經、保代部門，擁有保險業務員執照的理專、行員都能向客戶推銷儲蓄險及投資型保單，因此衍生出相當多問題。

金管會主委顧立雄今天出席活動時透露，目前初步研議，以後僅開放「具保險業務員資格的理財專員」才能銷售儲蓄險及投資型保單，其他「一般授信部門人員」就算擁有保險業務員執照，賣保單也不能拿保險業務員佣金；他表示，希望可以藉此避免行員勸誘客戶借款買保單的情況。

顧立雄說，主要是因為銀行授信部門人員最了解客戶何時會從銀行拿到錢，若又轉再去向客戶拉保險，會涉及角色衝突的問題，等於就是「不當勸誘」客戶借錢買保單。

顧立雄也強調，授信部門人員推銷保單，同時又可以拿保險業務員的佣金，這對銀行內稽內控來說有問題。他表示，「各部門應專注本業，避免利益衝突」；換句話說，從「獎酬制度」限制，對行員來說，就不會再有推銷保單的誘因。

另外，由於部分銀行櫃員會勸誘客戶解定存買保單，顧立雄說，客戶解定存利息是要打折的，因此這也算是主動勸誘的一種，他說，目前研議出來確定是先限制授信人員領保險佣金，銀行其他部門正在討論中。

金管會銀行局也要求，各銀行在2020年6月底前要建置檢核機制，盤點出有無客戶在授信部門辦貸款、又在自家銀行買保單的狀況，令銀行必須確定客戶貸款用途，且有無行員勸誘客戶借款繳保費的情況發生。（編輯：林孟汝）1081112